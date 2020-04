«Le ultime 72 ore sono stati difficili, spero che la situazione migliori nelle prossime 72, che saranno fondamentali. Questa è la battaglia di un essere vivente contro un virus che è cambiato di dimensioni e non conosce il corpo umano. Non cercate di vedere i sintomi come se fosse un normale raffreddore perché perdereste tempo. Non rimane nella gola e nel naso per giorni, ma si sposta rapidamente in altri luoghi, si stabilizza rapidamente nei polmoni, si moltiplica e dà il via alla polmonite. Rustu ha avuto la febbre per giorni come se avesse la malaria. Le labbra e la pelle sono diventano grigie, respirava affannosamente, non smetteva di tossire e aveva un battito irregolare». Queste le parole della moglie dell’ex portiere della nazionale turca, Rustu Recber, rilasciate in un post sul suo profilo Instagram, in merito alle condizioni di salute di suo marito.