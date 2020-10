Il Coronavirus continua a colpire il mondo del calcio, stavolta il positivo è nel Pescara. Infatti secondo quanto riporta il sito ufficiale della società abruzzese è risultato positivo Raoul Bellanova.

Di seguito il comunicato del club:





“La Delfino Pescara 1936 comunica di essere stata informata dalla Figc che Raoul Bellanova, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore, in isolamento nelle strutture sportive CPO di Tirrenia, è in attesa del secondo esito tampone”.