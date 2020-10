L’emergenza Coronavirus continua in Italia, per questo il premier Conte ha varato nuove misure restrittive e fioccano le multe.

Infatti secondo quanto riporta “La Repubblica” a Pavia una donna è stata multata per aver abbassato la mascherina mentre fumava. Alla ragazza è stata effettuata una sanzione di 400 euro, ma il distanziamento sociale c’era e i clienti erano lontano 3 metri.





Ciò ha destato non poche polemiche e non sono mancati gli atti di solidarietà verso la ragazza. I clienti hanno voluto fare anche una colletta per rimediare la cifra della multa.