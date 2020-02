Il Pescara sogna di rinforzare l’attacco con l’innesto di Alessandro Matri, il giocatore nella sessione di mercato di gennaio ha rescisso con il Brescia e i biancoazzurri si sono fatti sotto per tesserare il centravanti ex Juventus. Secondo quanto riporta “Pescarasport24.it” il giocatore preferirebbe restare in Serie A, Parma e Spal sono interessate al giocatore, ma ancora non è arrivato lo sprint per chiudere la trattativa. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per sapere il futuro di Matri, se i due club di Serie A non dovessero tesserare il centravanti, l’unica ipotesi rimarrebbe Pescara.