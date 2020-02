Paulo Dybala, attaccante della Juventus ed ex centravanti del Palermo, è sicuramente uno dei giocatori di maggior talento nella squadra bianconera. La società torinese vuole rinnovare il contratto al giocatore argentino, quello attuale scade nel 2022, e i bianconeri per salvaguarsi vorrebbero blindare Dybala prima che arrivi una grande offerta di un big europea. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione”, con l’argentino che vorrebbe un ingaggio più alto, attualmente percepisce 7 milioni di euro, la richiesta che ha fatto l’ex Palermo sul tavolo della dirigenza bianconera si aggira intorno ai 10 milioni di euro l’anno. Un aumento non da poco, ma il giocatore è considerata una vera e propria stella in Europa, in estate si erano fatte avanti Manchester United e Tottenham, approfittando di un momento in cui sembrava non esserci spazio per la Joya nell’undici di Maurizio Sarri. Adesso però Dybala è una pedina fondamentale per l’allenatore toscano, presto quindi inizieranno i contatti per il rinnovo.