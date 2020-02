Sembrava indirizzata bene la trattativa per la cessione del Livorno dallo storico presidente Aldo Spinelli all’imprenditore Majd Yousif, invece ieri si è bloccata la trattativa. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione in casa amaranto, lunedì potevano esserci già le firme per il pre accordo, invece l’acquirente è rimasto sorpreso da alcune dichiarazioni e avrebbe preso del tempo per riflettere se portare avanti la trattativa. La famiglia Spinelli è stata chiara nel ribadire le condizioni per la vendita: 300.000 euro subito più la copertura delle fideiussioni con la Lega di 1,2 milioni e a fine stagione 1,7 milioni in caso di permanenza in B o 200.000 se ci sarà, come sembra, la retrocessione in C. A questo va aggiunto un 25% delle rivendite dei giocatori attualmente in rosa (sia della prima squadra che del settore giovanile) per i prossimi tre anni, che potrebbero scendere a due. Livorno attende con ansia l’esito della trattativa, le prossime ore potrebbero essere decisive, anche se chiaramente la chiusura della trattativa non è per niente vicina.