L’Arsenal potrebbe far tornare lo storico allenatore, Arsene Wenger, in un ruolo diverso. Infatti secondo quanto riporta il tabloid inglese, “Mirror”, l’ex tecnico francese dovrebbe cercare di riportare un clima sereno tra giocatori e tifosi, in maniera tale da permettere all’attuale tecnico, Mikel Arteta, di poter lavorare al meglio.