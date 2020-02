Si potrebbe verificare un valzer dei presidenti in Serie A, una vera e propria reazione a catena che potrebbe far cambiare proprietà a diverse squadre. Infatti secondo quanto riporta “Calcioweb.eu” Aldo Spinelli ha quasi ceduto il Livorno e Preziosi è in uscita dal Genoa, l’attuale proprietario della squadra toscana potrebbe comunque rimanere nel calcio, infatti se dovesse concretizzarsi la cessione del club granata, Spinelli potrebbe virare proprio sul Genoa. Anche Preziosi vorrebbe rimanere nel mondo del calcio e in caso di cessione del club rossoblu, ci sono rumors che le vorrebbero vicino all’Hellas Verona.