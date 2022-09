Come si legge su “La Casa di C” il Pescara potrebbe presto tornare sul mercato. Il motivo è l’infortunio grave occorso a Pellacani, che durante il riscaldamento si è rotto il crociato.

Il diesse dei Biancazzurri avrebbe chiesto informazioni per l’ex rosanero Aljaz Struna attualmente svincolato. Al momento è soltanto un’idea, ma potrebbe trasformarsi in qualcosa di più nei prossimi giorni. Per il centrale si tratterebbe di un ritorno in Italia.