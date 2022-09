L’edizione odierna de “Il Messaggero” si sofferma sulla sfida di sabato tra Frosinone e Palermo.

La settimana che porta alla sfida di sabato contro il Palermo, molto sentita soprattutto a livello di tifoserie, sta scorrendo per il Frosinone facendo la massima attenzione al recupero dei giocatori indisponibili. Sotto questo versante anche l’allenamento di ieri ha confermato i progressi di Ben Kone che si è allenato parzialmente con il gruppo. Discorso diverso invece per Rohden, infortunatosi nei minuti di riscaldamento precedenti il match contro il Cittadella. Il giocatore, coadiuvato dallo staff tecnico e medico, ha avuto in quegli istanti la prontezza di fermarsi al primo accenno di dolore muscolare all’altezza dell’adduttore. Questo ha impedito al giocatore di essere in campo ma ha probabilmente evitato un peggioramento della situazione. Al momento Rohdèn deve essere ancora valutato con indagini diagnostiche in quanto si sta attendendo il recupero del leggero versamento muscolare. Sicuramente non sarà tra i convocati per il match di sabato, ma lo staff del Frosinone procederà con la massima cautela e perizia per far sì che l’infortunio, all’esito delle indagini strumentali, possa essere recuperato in pieno, approfittando anche della sosta di fine mese.

Per Oyono e per la sua frattura al piede, invece i tempi potrebbero essere più lunghi. Per mister Grosso quindi la scelta della formazione iniziale dovrà tenere in considerazione soprattutto queste assenze e le condizioni di Kone. Probabile quindi la conferma di Sampirisi e Cotali come esterni difensivi, con Frabotta e Monterisi pronti a subentrare nel ballottaggio o in corsa. Nella fascia mediana in caso di defezione ulteriore di Kone, la scelta di Grosso dovrebbe cadere su Lulic e Boloca, mentre nella trequarti offensiva, il posto di Rohden se lo contenderanno Oliveri e Bocic, con un punto di riserva su Mazzitelli, convocato nella partita di Cittadella e le cui condizioni sono in progressivo miglioramento tanto da far presagire un possibile impiego, seppur da subentrante. In attacco, in caso di conferma del 4-2-3-1, la posizione di punta avanzata è in ballottaggio tra Mulattieri e Moro, con possibilità che il secondo possa rientrare fin dal primo minuto, per riproporre ad armi pari magari il duello con il suo omologo avversario, Brunori, che ha infiammato già la passata stagione in Serie C.

In casa rosanero c’è grande entusiasmo dopo la vittoria casalinga contro il Genoa (1-0, rete al 48’ proprio del bomber Matteo Brunori) che ha rimarginato la pesante sconfitta subita in casa della Reggina (3-0). I palermitani dopo cinque giornate occupano la decima posizione in classifica con 7 punti (2 in meno del Frosinone), frutto di due vittorie (oltre a quella dello scorso turno c’è stato il 2-0 nella prima di campionato contro il Perugia) e di un pareggio, nella seconda giornata in casa del Bari. Entusiasmo che però mister Corini tende a controllare, ricordando a tutti quelli che sono gli obiettivi stagionali della squadra neo promossa in Serie B: «Siamo in una categoria diversa da quella degli ultimi anni – ha dettol’allenatore del Palermo al termine del match contro il Genoa -, condizione e valori che dobbiamo consolidare per portare a casa la salvezza, che per noi quest’anno è fondamentale e – ha aggiunto il mister rosanero – anche dopo questa vittoria non cambia niente».

Cambia sicuramente la valenza del match per la rivalità tra le due società e le tifoserie, il che fa assumere alla partita connotati il cui risultato sportivo acquisisce un peso specifico diverso, sempre rimanendo nell’ambito agonistico. I precedenti tra le due formazioni nelle ultime otto partite sono a favore dei rosanero che vantano 6 vittorie. Una sola quella per il Frosinone, ma decisiva nella finale promozione per la serie A del 16 giugno 2018, quella delle polemiche per i palloni in campo nel finale. Un solo pareggio fra le due squadre che si sono incontrate per la prima volta in serie A nella stagione 2015-16, con le affermazioni degli isolani in entrambe le gare.