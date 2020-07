Come si legge su “TgCom24” c’è aria di cambiamenti in casa Konami: gli autori di eFootball PES (il nuovo brand dello storico Pro Evolution Soccer) hanno infatti in programma una serie di stravolgimenti per conquistare lo scettro di miglior videogioco calcistico sulla piazza, ostacolando la serie FIFA dei rivali di Electronic Arts in due mosse: l’arrivo di un aggiornamento di eFootball PES 2020 che introdurrà nel gioco i contenuti della prossima stagione, e un nuovo motore di gioco per eFootball PES 2022, che arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X.