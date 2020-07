Un gesto eroico quello di un palermitano di 23 anni, che ieri durante l’alluvione che ha colpito Palermo ha salvato una mamma e il suo bambino. Come racconta “PalermoToday”, il ragazzo era incolonnato sul ponte di Viale Lazio quando ha sentito le urla disperate di una donna bloccata nella sua auto nel sottopasso di viale Regione Siciliana: “Non so nuotare, non so nuotare, salvatemi!”. Così il giovane, di origini nordafricane ma nato a Palermo, ha abbandonato la sua auto e, complice la corrente, ha utilizzato il fango come fosse uno scivolo per raggiungere il sottopasso e metterli in salvo. “Sentivo urlare, la situazione era apocalittica”.