Perugia, UFFICIALE: l’ex rosa Zauli è il nuovo allenatore

Attraverso i propri canali ufficiali il Perugia ha annunciato l’arrivo di Lamberto Zauli sulla panchina.

Ecco la nota:

“Lamberto Zauli, che ha firmato un contratto con il club, porta con sé un’esperienza di quasi 400 panchine come allenatore professionista. Prima di questa nuova avventura, Zauli ha trascorso tre anni alla Juventus, dove si è concentrato principalmente sul lavoro con i giovani, e un anno e mezzo sulla panchina del Crotone.

Insieme a lui, è stato ufficializzato anche il vice allenatore Andrea Costa. Zauli, ex trequartista di talento, ha vestito le maglie di club prestigiosi come Vicenza, Palermo, Sampdoria e Bologna, collezionando oltre 300 presenze e 48 gol tra Serie A e Serie B. Tra i suoi successi da giocatore, ricordiamo il percorso in Coppa delle Coppe con il Vicenza, dove arrivò in semifinale contro il Chelsea.

Il nuovo tecnico dirigerà oggi il primo allenamento, previsto per le ore 15 a porte aperte. Successivamente, alle ore 17:30, sarà presentato ufficialmente alla stampa.

Benvenuto in biancorosso, Lamberto!”