Repubblica: “Trapani, parte l’iter per la cittadella dello sport. Antonini: «Un’opera che cambierà la Sicilia»”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sul Trapani e le parole di Antonini.

Valerio Antonini, presidente delle squadre di calcio e basket di Trapani, ha annunciato un ambizioso progetto per un nuovo polo sportivo nella città, destinato a diventare un punto di riferimento per tutta la Sicilia. Il polo comprenderà uno stadio da 20.000 posti, un palazzetto da 8.000, un hotel, una foresteria, quattro campi da calcio per gli allenamenti, una clinica sportiva, ristoranti, negozi, cinema, campi da tennis e un laghetto artificiale, il tutto in un’area di 26 ettari lungo la E933, facilmente accessibile.

Il costo stimato è di 80 milioni di euro, finanziato tramite fondi pubblici, investitori privati e supporto bancario. L’inaugurazione è prevista per gennaio 2027. Antonini punta a far crescere il valore delle sue squadre, con l’obiettivo di stabilizzare il calcio in Serie B e il basket in Serie A, arrivando a una valutazione complessiva di 200 milioni di euro. Questo progetto potrebbe attrarre futuri investitori o acquirenti, trasformando Trapani in un importante centro sportivo regionale.