Perugia, esonerato Formisano: in arrivo l’ex rosa Zauli al suo posto

Come anticipato, Alessandro Vittorio Formisano non è più l’allenatore del Perugia. L’esonero, comunicato nella mattinata di lunedì anche al suo vice Valerio Pignataro, è arrivato dopo la sconfitta contro il Milan Futuro, una partita in cui non solo è mancato il risultato, ma anche la qualità del gioco. L’ufficialità dovrebbe essere rilasciata a breve.

Il nuovo allenatore, Lamberto Zauli, subentrerà accompagnato solo dal suo vice, mentre lo staff tecnico attuale dovrebbe restare invariato. La scelta di Zauli, secondo alcune fonti, sarebbe stata spinta da Triulzi, suscitando riflessioni anche sul ruolo del direttore sportivo Jacopo Giugliarelli, che dovrà ora adattarsi alla nuova guida tecnica.