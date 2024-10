Serie C: Pontedera, pari in rimonta contro l’Entella grazie al gol di Corona

Il Pontedera conquista un punto fondamentale pareggiando 1-1 contro l’Entella, una delle squadre più forti del girone e imbattuta in trasferta. Questo risultato, ottenuto grazie al gol del giovane Corona, in prestito dal Palermo, rappresenta un’iniezione di fiducia per i granata, che ora possono guardare con più ottimismo alla classifica e al prossimo impegno contro il Pescara.

La Gara

Nel primo tempo, il Pontedera ha faticato a trovare il ritmo, subendo il gioco dell’Entella, che è andata in vantaggio al 20’ con Di Mario, bravo ad approfittare di un errore di Perretta e a battere il portiere Tantalocchi. Gli ospiti hanno continuato a premere, rendendosi pericolosi più volte, ma Tantalocchi ha mantenuto viva la partita con una parata determinante su un tiro teso di Franzoni.

Il Gol di Corona

Il momento chiave è arrivato nella ripresa: al 15’ st, su calcio d’angolo battuto da Ladinetti, Corona ha trovato la deviazione vincente di testa, riportando il Pontedera in partita. Il giovane attaccante, di proprietà del Palermo, ha mostrato grande determinazione e senso della posizione, dimostrando perché sia considerato uno dei talenti più promettenti. Per il Palermo, vedere Corona protagonista e in grado di incidere in una partita così importante rappresenta un motivo di orgoglio e una conferma del valore del giocatore, che continua a maturare e a farsi le ossa nel campionato.

Gli Ultimi Minuti e la Difesa del Pareggio

Dopo il pareggio, il tecnico Menichini ha adottato una mentalità propositiva, inserendo Ragatzu e passando a un modulo più offensivo, dimostrando di voler sfruttare l’inerzia della partita. Tuttavia, l’Entella ha saputo reagire, aumentando il ritmo e utilizzando tutti e cinque i cambi disponibili. Nei minuti finali, il Pontedera ha trovato in Tantalocchi un autentico baluardo: il portiere ha effettuato due parate decisive in pieno recupero, respingendo prima un tiro di Casarotto e poi una ribattuta di Franzoni.

Un Punto che Vale Oro

Il pareggio ottenuto contro una squadra di alta classifica come l’Entella permette al Pontedera di inanellare il secondo risultato utile consecutivo, mantenendosi al di sopra della zona playout. Questo punto dà continuità alla vittoria contro il Gubbio e conferisce fiducia alla squadra, che può affrontare con maggior serenità le prossime sfide.

Con la crescita di Corona e le prestazioni solide di Tantalocchi, il Pontedera continua a mostrare segnali positivi, con il Palermo che segue con interesse i progressi del suo giovane attaccante in prestito.