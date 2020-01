Stefano Colantuono potrebbe presto diventare il nuovo allenatore del Perugia. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, l’incontro svolto tra le parti nella giornata di oggi si è concluso in modo positivo e la trattativa sembra destinata ad andare in porto. Domani il contatto definitivo per chiudere sulla base di un accordo sino a fine stagione. Domani può essere il giorno di Colantuono.