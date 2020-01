Intervenuto ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato degli obiettivi di mercato del club emiliano in questa finestra di calciomercato: «Non abbiamo priorità, acquisti da fare tutti i costi. Certo, valuteremo le opportunità di mercato e a centrocampo e in difesa potremmo muoverci qualora si presentasse l’occasione giusta. Kurtic primo obiettivo? Kurtic ci piace, ma non è l’unico obiettivo. In quel ruolo stiamo valutando tre-quattro nomi».