Intervenuto ai microfoni di “Itasportpress.it”, Paolo Giuliano, consigliere di amministrazione del Trapani, ha smentito le notizie che riguardavano una presunta difficoltà della proprietà di poter operare a gennaio sul mercato. Ecco le sue parole: «Nel Trapani Calcio ci sono delle novità importanti a livello societario ma hanno un indirizzo molto chiaro e preciso: riguardano la volontà della proprietà di rispettare il territorio siciliano, e segnatamente quello trapanese, affidando la presidenza a Giuseppe Pace, attuale presidente della Camera di commercio della città del sale. Rivolgendo un caloroso benvenuto a Pino Pace vado a precisare che prenderà il posto di Giorgio Heller. Questo avvicendamento non costituisce una diminutio del ruolo svolto dallo stesso massimo dirigente del sodalizio granata ma va visto come una semplice rotazione. Nessun allarmismo, la revisione dell’assetto societario, non ha nulla a che fare con il mercato. A riguardo voglio aggiungere qualcosa al concetto già espresso dal patron Fabio Petroni pochi giorni fa. Il Trapani Calcio non cerca nuovi soci o componenti per meglio operare sul mercato. L’attuale proprietà è attiva, ma faremo acquisti oculati e senza spese folli. Un mercato ragionato e senza colpi di testa dove si punterà sulla qualità dei calciatori, ma sempre ribadisco nel rispetto dei conti e dei bilanci».