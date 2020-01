Il Palermo si appresta a iniziare il girone di ritorno del campionato di Serie D Girone I contro il Marsala. I rosanero si devono rilanciare dopo che il Savoia ha accorciato le distanze a -3, la squadra campana mette sempre più pressione agli uomini di Pergolizzi, che adesso sanno che non si deve sbagliare più. Il tecnico palermitano potrà contare per la partita contro i lilibetani anche del neo acquisto Silipo, il giocatore finora è stato l’unico colpo di mercato della dirigenza rosanero e potrà essere impiegato contro il Marsala. Andiamo a conoscere meglio la formazione avversaria nella consueta rubrica “Alla scoperta…” targata Ilovepalermocalcio.

ALLENATORE: A guidare la squadra lilibetana ci sarà Nicola Terranova, che ha sostituito Giannusa dopo la sconfitta del club di Cottone contro la Cittanovese. Con lui in panchina il Marsala ha racimolato tre punti in due partite, frutto della vittoria per 2-1 contro il Corigliano, mentre prima della sosta gli azzurri avevano perso fuori casa contro il Biancavilla per 1-0. In ogni caso il Marsala vorrà riscattare la sconfitta dell’andata per 0-1, il gol della vittoria fu firmato da Lucera tra le numerose polemiche per la presenza di due palloni in campo.

ULTIME NOTIZIE E MODULO: Terranova con ogni probabilità confermerà lo stesso undici che ha perso contro il Biancavilla, la squadra si schiererà con il 4-3-3. In porta ci sarà Russo che all’andata ha compiuto interventi prodigiosi sul centravanti rosanero Ricciardo. Davanti a lui linea a 4 formata da Lo Cascio, Monteleone, Montuori, Lo Iacono. La linea mediana sarà a 3 con Lavardera, Pucci e Ferchichi, quest’ultimo è cresciuto nelle giovanili del Palermo. Il tridente che avrà il compito di impensierire la difesa del Palermo sarà composto da: Candiano, Balistreri e Padulano.

PROBABILE FORMAZIONE:

MARSALA (4-3-3): Russo, Lo Cascio, Monteleone, Montuori, Lo Iacono; Lavardera, Pucci, Ferchichi; Candiano, Balistreri, Padulano. All. Terranova.