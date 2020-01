Attraverso un post apparso sulla propria pagina “Facebook”, l’Acirealeha reso noto il tesseramento di Sidibe Chamberlian. Ecco il messaggio del club: “UFFICIALE : Sidibe Chamberlian vestirà la maglia granata per la stagione 2019/2020. Adesso è un giocatore dell’Acireale Calcio. Ufficializzato in questi istanti l’acquisto del fortissimo centrocampista classe 2000, trasferitosi dal Rende dopo aver indossato la maglia rappresentativa nazionale di serie D. Benvenuto ad Acireale!”. In basso il post in questione.