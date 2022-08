Perugia, ecco Luperini: già in campo contro il Parma

Gregorio Luperini ha lasciato ieri Palermo per trasferirsi al Perugia. Come si legge su “CalcioGrifo.it” il centrocampista sarà già in campo agli ordini di Castori per la sfida contro il Parma.

Il ‘lupo’ come lo chiama il maestro Fabrizio Castori. Che lo aspettava e mercoledì nel tardo pomeriggio lo ha accolto e abbracciato in sede, dove il 28enne centrocampista prelevato a titolo definitivo dal Palermo è arrivato, accompagnato dai suoi agenti Sandro Stemperini e Michele Fioravanti, ha effettuato le visite mediche e apposto la firma sul contratto triennale con il Perugia.

Nel tardo pomeriggio di giovedì, sia pure a porte chiuse, la mezzala effettuerà la prima seduta di allenamento con i nuovi compagni, una bella iniezione di fisicità e tecnica per il centrocampo biancorosso, reduce dal debutto negativo a Palermo e bisognoso probabilmente ancora di una pedina dal mercato.