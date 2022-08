L’edizione odierna de “Il Corriere del Mezzogiorno” si sofferma sulla gara tra Bari e Palermo e lo fa riportando le parole di Giorgio Perinetti.

Nella prima giornata di serie B il Bari ha pareggiato a Parma, il Palermo ha superato il Perugia. Venerdì le due squadre si sfideranno in un San Nicola rimesso a nuovo. Ne abbiamo parlato con Giorgio Perinetti, direttore tecnico del Brescia, ma direttore sportivo sia del Bari dal 2004 al 2010, che del Palermo tra 1993 e 1995, 2000 e 2002, e nella stagione 2013/14. Perinetti, la stupisce l’avvio di campionato di Bari e Palermo? «Il risultato delle prime giornate è importante, ma non troppo indicativo. Certo, mi aspettavo che l’entusiasmo potesse contribuire. Un entusiasmo in un caso legato alla promozione, nell’altro anche al cambio di proprietà. C’è molta euforia, molta carica».

Cheddira è il volto sorprendente di questo primo Bari. «È stata una bella intuizione di Faggiano al Parma. È un attaccante di grande struttura e personalità, ma non va caricato di responsabilità. Polito sta cercando anche un finalizzatore, però, visto che lui ha altre qualità».

Che partita sarà tra Bari e Palermo? «Il rammarico è non poterla vedere dal vivo: sarà una grande festa di sport e di pubblico. La passione per il calcio è tornata, sebbene durante la pandemia con troppa superficialità si dicesse che non avrebbe più avuto questo ritorno. Il pubblico è una componente essenziale del calcio, e quella di domani sarà una partita con una cornice speciale, tanto colore e calore. Per il resto, il Bari è carico, il Palermo sta intervenendo in ma[1]niera massiccia sul mercato. Sarà una partita incerta»