Il Perugia dopo aver corteggiato per tanto tempo Slobodan Rajkovic, difensore ex Palermo, potrebbe virare su un altro ex rosanero. Infatti secondo quanto riporta “Perugia24.it” la squadra biancorossa sarebbe interessata a Mato Jajalo, centrocampista attualmente all’Udinese, ma che ha vissuto stagioni importanti con il Palermo. Il giocatore non vorrebbe scendere di categoria, la trattativa sembra quindi difficile, ma mai dire mai nel calciomercato.