Nino La Gumina, attaccante dell’Empoli, finora non ha reso come ci si aspettava. Il centravanti ex Palermo difficilmente ha impressionato e potrebbe anche partire. Infatti secondo quanto riporta “Pescarasport24.it” su di lui ci sarebbe il forte interesse del Pescara che cerca disperatamente un attaccante. L’attaccante così potrebbe trovare finalmente spazio.