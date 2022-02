Non è passato inosservato lo sfogo di Josè Mourinho contro la sua squadra dopo la sconfitta contro l’Inter (CLICCA QUI per saperne di più).

José Mourinho che ad alcuni dei suoi giocatori dopo la brutta sconfitta in Coppa Italia della sua Roma in Coppa Italia ha detto: “Se la squadra ha paura di giocare sfide simile, vada a giocare in Serie C. Gente senza palle”.

Chi, come Romano Perticone, la Serie C l’ha fatta da protagonista però non ci sta e la risposta al portoghese non si è fatta attendere: «In C mi hanno sputato in faccia, messo le dita negli occhi, minacciato nei sottopassi. In Serie A mai». Insomma, per giocare nelle categorie inferiori “le palle” ci vogliono. «Quando si parla di serie C – ha twittato il difensore – meglio rimanere sui valori tecnici, indiscutibilmente differenti».