«Mourinho è fatto così, difende sempre e solo se stesso. Ha commesso un autogol ma tutti pensano che possa cambiare l’andamento della squadra. Si parla di un tecnico molto bravo ma anche fortunato. Non è un allenatore, ma un promoter di se stesso, lo dico sin dai tempi in cui era alla guida dell’Inter. Credo che questo dialogo sia uscito per rinforzare la figura dell’allenatore, ma resta comunque il primo responsabile dell’atteggiamento dei giocatori. Forse non c’è quella empatia che ci raccontano all’interno della Roma. Lo spogliatoio è come un confessionale, non dovrebbe uscire nulla e quando ci sono diversità di vedute di solito non c’è coesione. Non sa allenare, è uno straordinario gestore. Se ha dei calciatori forti riesce a farli rendere al massimo, ma se c’è da costruire una squadra non lo sa fare, non è nel suo DNA. Un allenatore deve anche migliorare la sua squadra e sinora non ci è riuscito. I calciatori sono determinanti e la forza di chi sta in panchina è anche quella di trasmettere sicurezza a chi scende in campo. Mourinho negli ultimi anni non ha vinto neanche una gazzosa, rischia di chiudere un’altra stagione a zero tituli, forse qualcuno dovrebbe dirglielo».