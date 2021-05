L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Giorgio Perinetti, ex dirigente del Palermo:

«Se c’è una base da cui ripartire? Assolutamente sì, lo ha detto il campo. Integrando la rosa di quest’anno, si potrebbe puntare alla B. C’è gente esperta di categoria come De Rose, Valente o Pelagotti, e giocatori promettenti, non solo Lucca, ma anche Silipo, Marong e Doda».





«Non conosco Filippi di persona, ma se il Palermo crede che possa essere la persona giusta, perché non confermarlo? Anche perché i risultati sono dalla sua parte. Tante volte idee e unità di intenti valgono più dell’esperienza, come dimostra anche il caso Boscaglia».

«Lucca? Il ragazzo è migliorato molto e ha ancora grossi margini. Non so se il Palermo dovrà sacrificarlo subito, ma penso che il calciatore voglia approfittare dell’exploit per un salto di categoria».