L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Giorgio Perinetti, ex dirigente del Palermo:

«Riassetto societario? Va fatta chiarezza tra i soci. Ma non è solo questione di soldi: la pandemia ha rallentato tutto. Ovunque ormai se non arriva l’americano di turno, necessitano pazienza e programmazione. Il momento è delicato. La piazza di Palermo ha sempre il suo appeal, ma senza certezze sarà difficile trovare investitori, ma riaprendo gli stadi l’appeal del Palermo si moltiplicherà».





«Io accostato a Ferrero? Mi ha chiamato quando è stato emesso il bando per la D e gli diedi la disponibilità. Successivamente non ci sono stati altri contatti. In futuro? E chi lo sa…».