Perinetti: «Palermo? City Group farà vedere il suo potenziale. Non so perché abbiano cambiato tecnico in estate»

Giorgio Perinetti, ex direttore rosanero, nel corso del programma Sicily in The Box, si è espresso sulla situazione in casa dei rosanero. Il direttore ha parlato anche in generale dell’aspetto del progetto ambizioso del City Group:

«Prima o poi il City Group farà vedere tutto il suo potenziale. Non so quali motivi abbiano portato in estate i rosanero a cambiare. Corini è uno che conosce bene l’ambiente, Mignani ha portato sempre a casa risultati. Si è deciso di puntare su Dionisi che comunque è un tecnico preparato. De Sanctis è un ds che si applica molto, ha cuore e visione. Sulla carta si è lavorato bene, poi servono i risultati. Dipendiamo tutti da quelli. Ma so che il progetto è ambizioso e ogni scelta fatta la si adotta nell’interesse del club. La piazza è ambiziosa, per questo se i risultati non arrivano è facile essere giudicati. Il mio futuro? Ho già detto di no a tante squadre. Sfrutto questa pausa come se fosse la mia sosta. Stare a casa mi consente di ricaricare le batterie e di guardare tanto calcio. Senza presunzione, penso di poter dare ancora tanto al calcio».