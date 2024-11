Carrarese, Cerri: «Non esistono esiti scontati, contro il Pisa ce la giocheremo»

Leonardo Cerri, attaccante della Carrarese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali del club. Il giocatore si è anche soffermato sulla prossima partita di campionato contro il Pisa:

«Sabato ci aspetta una sfida complessa per la caratura dell’avversario e delicata allo stesso tempo per cercare un risultato importante. In questa primissima parte di stagione, il Pisa ha dimostrato di essere una vera e propria corazzata, difficile da battere, del resto hanno un grande allenatore e una rosa composta da effettivi di qualità e certamente non sono, per caso, a guidare la classifica. La Serie B è un campionato difficile, che ogni settimana ti pone davanti ostacoli di non poco conto da superare, ma le partite iniziano tutte sul risultato di zero a zero e nel calcio non esistono esiti scontati, anche perché nelle precedenti uscite abbiamo dimostrato il nostro valore, le nostre qualità e ciò di cui siamo capaci. Al contrario di quanto qualcuno potesse pensare, non siamo in questa categoria per caso e faremo sempre il massimo per portare via punti da ogni sfida».