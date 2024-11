Sampdoria: prosegue la fase di recupero di Ronaldo Vieira

La Sampdoria potrebbe presto far nuovamente affidamento a Ronaldo Vieira. Il giocatore, indisponibile dal 29 settembre in seguito ad un infortunio rimediato il 29 settembre, in occasione della sfida di Serie B contro il Modena, continua il proprio percorso di recupero, strutturato con lavori differenziati. Stando a quanto riportato da “La Repubblica” iniziano a filtrare alcune buone notizie sulle sue condizioni. Il centrocampista blucerchiato ha iniziato da poco a lavorare sul campo e potrebbe, dunque, essere alle battute finali del suo percorso di recupero. Le prossime sessioni di allenamento potrebbero essere decisive per valutare il suo rientro.

Continue Reading