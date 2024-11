Bari, Olivieri: «Essendo di Palermo a livello di città non posso chiedere di meglio»

Il calciatore del Bari, Andrea Olivieri, si è espresso ai microfoni di RadioBari. L’attaccante, nato a Palermo, si è espresso sull’esperienza fatta fin qui, in Publia, soffermandosi anche su situazioni extra-campo:

«Città? A Bari mi sento a casa. Essendo di Palermo, e quindi del sud, a livello di città e persone non posso chiedere di meglio. L’ambiente in cui mi trovo, l’allenatore e l’aspetto tattico incidono molto ma penso che io come tutti in questo gruppo vogliamo dimostrare e fare credere a questa piazza quello che siamo. Il rendimento? devo iniziare a prendere confidenza col gol perché il coraggio non mi manca e credo si veda. Devo trovare quello che ha l’attaccante, ossia un po’ di fame e cinismo. Esultanza? Ci sono due possibilità: un po’ di sana ignoranza, magari con Dorval, con cui ho un buon rapporto o quella che verrà».