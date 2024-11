Salernitana, Kallon: «Ci serve un pò di fortuna. Colantuono? Ci sta facendo allenare forte»

In un’intervista esclusiva rilasciata a OttoChannel, l’attaccante della Salernitana, Yayah Kallon si è espresso. Il calciatore ha parlato dell’inizio di stagione dei granata e anche sulle nuove idee di Colantuono:

«Personalmente sta andando bene. Dobbiamo stare tutti uniti e tranquilli, i tifosi con noi; la qualità c’è, non si è vista però dai risultati. Speriamo che arrivino, abbiamo le occasioni per cambiare marcia, ci serve anche un po’ di fortuna e chiediamo pazienza ai tifosi per raggiungere i nostri obiettivi. Martusciello è stato bravissimo a gestirci, mettendo insieme le nostre qualità, ha creato un legame con tutti. I risultati non sono stati purtroppo dalla sua parte. Il mister aveva creato un bel gruppo e giocavamo bene, con una filosofia. Mister Colantuono ci sta facendo allenare forte, c’è intensità. Andiamo a letto presto perché dobbiamo riposare».