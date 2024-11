Mantova, Aramu: «Bilancio positivo. Catanzaro? Sarà una sfida tosta»

Il trequartista del Mantova, Mattia Aramu, si è espresso in conferenza stampa del suo percorso fino ad oggi con i Virgiliani in vista della sfida contro il Catanzaro. Il calciatore ha parlato anche in generale del campionato cadetto:

«Il bilancio è positivo stiamo crescendo sempre di più, come abbiamo dimostrato nelle ultime partite. Purtroppo i risultati positivi li raccogliamo solo in casa, mentre in trasferta fatichiamo. Ma è vero che nelle ultime due sfide esterne abbiamo affrontato Sampdoria e Sassuolo, squadre costruite per vincere il campionato. Penso che la nostra crescita sia dovuta al fatto che stiamo assumendo autostima, consapevolezza e maturità. Catanzaro? Sarà una sfida tosta conto una squadra forte. Dovremo andare là per imporre il nostro gioco e cambiare il trend negativo in trasferta. Ci manca ancora un pizzico di consapevolezza. Molti di noi non hanno mai disputato la B, eppure siamo consapevoli di potercela giocare con tutti. Non dobbiamo ragionare pensando al futuro, ma gara per gara, in fin dei conti non siamo neanche a metà campionato. C’è da lavorare a testa bassa e pedalare. Nello spogliatoio ci aiutiamo a vicenda e quando i miei compagni mi chiedono un consiglio, dico loro di stare sereni e di giocare come sanno. L’importante è non avere rimpianti quando si esce dal campo. Il calcio è uno sport meraviglioso e noi siamo fortunati a praticarlo».