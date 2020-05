Protagonista di “Siamo Aquile”, in onda su “Trm”, l’allenatore rosanero Rosario Pergolizzi ha detto la sua sul periodo di emergenza sanitaria legato alla diffusione del coronavirus, confermando la voglia del Palermo di tornare in campo per festeggiare la promozione in serie C. Ecco le sue parole: «Abbiamo sempre detto che aspettiamo nuove relazioni da parte della Figc e dalla Lega Nazionale Dilettanti, noi ci auguriamo di tornare a giocare perché vogliamo finire di giocare questo campionato così come l’abbiamo iniziato: sempre con la voglia di essere primo in classifica e vincere sul campo. E’ normale che se non riuscissimo a ricominciarlo, per noi un terzo della stagione è stato fondamentale».