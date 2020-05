Intervenuto ai microfoni di “Trm” nel corso della trasmissione “Siamo Aquile”, l’allenatore del Palermo, Rosario Pergolizzi, ha parlato così: «Auguro a tutti che questo momento particolare per noi e le nostre famiglie, sia a livello affettivo che lavorativo finisca presto. Come stiamo vivendo questo momento? Come squadra non avremmo mai pensato di ritrovarci in una situazione simile, il 3 maggio saranno quasi due mesi che siamo fermi nel nostro lavoro. Grazie ad una società importante come il Palermo, strutturata per partecipare a categorie superiori, stiamo continuando ad allenarci a casa però quello che ci manca è il campo».