«Sul lavoro fisico abbiamo fatto un bel carico di lavoro, ora siamo passati all’intensità con possesso palla e partitelle. E’ normale che qualche infortunio o situazione la devi gestire fisicamente, non puoi mettere lavoro sopra lavoro. Alcuni devono lavorare in un modo, altri in un altro, devo cercare di gestire in una certa maniera. Febbraio-Marzo periodo importante? E’ dal 12 di agosto che stiamo sul pezzo, ci alleniamo per fare risultato. Teniamo in mente il risultato finale. Se tu lavori e ti impegni alla fine l’obiettivo puoi raggiungerlo». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, nella consueta conferenza stampa pre gara contro l’Fc Messina.