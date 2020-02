«Sforzini fa parte di quei giocatori che devi anche saper gestire, è un professionista e sa quando deve spingere e quando non deve esagerare. Quando hai una squadra di giovani vai a tavoletta, quando c’è un gruppo devi saper gestire queste situazioni. Nando ha fatto gol e ben venga, sono convinto che con Ricciardo ci darà qualcosa ma vanno gestiti anche sull’aspetto mentale, pur essendo grandi. Vanno anche motivati. Meglio un allenamento in meno che un allenamento in più, va allenata soprattutto la mente e poi il fisico». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, nella consueta conferenza stampa pre gara contro l’Fc Messina.