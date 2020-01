Il tecnico del Palermo, Rosario Pergolizzi, ha parlato al termine della sfida vinta contro il Roccella. Ecco le sue parole: «Dovevamo essere più bravi ad iniziare l’azione da un lato e finirla dall’altro. Siamo stati bravi ad essere corti. Abbiamo solo subito qualche ripartenza dobbiamo migliorare in questo. Sapevamo di dover concedere qualcosa a centrocampo essendo in due. Non mi ricordo grandi tiri in porta del Roccella quindi i ragazzi dietro hanno fatto bene. Una pecca che trovo è che in partita gli abbiamo lasciato possesso palla tirandoci indietro. Ho trovato una squadra diversa rispetto all’andata».