Il tecnico del Palermo, Rosario Pergolizzi, ha parlato al termine della sfida vinta contro il Roccella. Ecco le sue parole: «Sono contento per Sforizni. Ha retto fino alla fine. Floriano mi chiedeva la sostituzione ma facevo finta di nulla. Ricciardo domani farà la risonanza e ne sapremo di più. Floriano rigorista? Oggi si, il secondo era Langella. Hanno fatto bene tutti. Piano piano avremo bisogno di tutti. Oggi abbiamo fatto un passo in avanti, ma resto con i piedi per terra. Felici? Doveva fare dieci metri in meno ma ha fatto il terzo di attacco. Doveva fare più diagonali.».