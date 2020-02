Il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi è intervenuto in conferenza presso la sala stampa dello stadio “Renzo Barbera”. Ecco qui di seguito le sue parole raccolte dalla nostra redazione: «Domani 4-3-3? Questa squadra in partita ha sempre cambiato. Il modulo può dare una certezza, ma non cambia la partita. Ho cambiato formazione e sistema durante la partita, ma credo che la squadra può fare questi cambi in corsa. Serve saper adattarsi e avere certezze e saper cambiare nella partita».