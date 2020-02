Il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi è intervenuto in conferenza presso la sala stampa dello stadio “Renzo Barbera”. Ecco qui di seguito le sue parole raccolte dalla nostra redazione: «Tabella da qui allo scontro con il Savoia? Noi sappiamo che ogni domenica è una partita da vincere, ci sono volte dove abbiamo vinto e altre no, ma conta la mentalità. In questo momento stiamo giocando con la mentalità di una squadra che vuole vincere. Per noi è fondamentale dare continuità alla prestazioni. Siamo consapevoli dal primo giorno di dover vincere».