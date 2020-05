L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, ormai prossimo a lasciare il Palermo: «Tre nomi da confermare in Serie C? Il futuro in rosa non mi appartiene, il mio avvenire è altrove. Palermo rappresenta l’apice, il giorno della consacrazione. Una scuola di vita, come aver fatto cinque anni in uno. Il Savoia? Ha mostrato, fino in fondo, di essere attrezzato per vincere, con elementi di primo piano. Una bella sfida che rende doppia la nostra soddisfazione. Cosa è rimasto di positivo? L’amicizia, il rapporto e l’affetto con tutto lo staff: collaboratori, medici, personale. Una famiglia».