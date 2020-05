L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, ormai prossimo a lasciare il Palermo: «Calciatori dalla mia parte? Non ho dubbi anche se, in ogni famiglia, spunta qualche malumore. Santana? Da lui non mi sarei aspettato un “Mi dispiace”, ma “Grazie mister, per quello che ha fatto”. Mi ha salutato così. Segreto della vittoria? Santana e Martinelli i capitani in campo, ma di leader ne ho avuti una dozzina, praticamente tutti gli over».