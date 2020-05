L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, ormai prossimo a lasciare il Palermo: «Se mi aspettavo di non essere confermato? Da febbraio, quando è venuto fuori il fatto che non sapevo comunicare, ho capito che non sarei stato più l’allenatore. Mi hanno chiamato per allenare, non per pubbliche relazioni. Qualcuno mi ha mancato di rispetto. Non la società, comunque. Io tradito? E perché? Arrivato con entusiasmo, sono ripartito sereno, consapevole di aver centrato l’obiettivo, con l’aiuto dei giocatori e della società».