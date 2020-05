L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, ormai prossimo a lasciare il Palermo: «Cosa c’è stato di negativo? Abbiamo lottato contro un nemico invisibile che voleva portare scompiglio. Promozione facile? No, ma siamo stati noi a rendere tutto più semplice. Astio di parte dei tifosi? Non mi interessa. Non cercavo rivincite, il mio lavoro è tirare dritto».