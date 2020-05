L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, ormai prossimo a lasciare il Palermo: «Messaggi di morte? Solo chi è ignorante e senza animo può scrivere certe cose. Se accetterei di nuovo Palermo? Tutta la vita. Allenarlo in Serie C? Lei che pensa? Per natura, non mi accontento mai. Richieste di altre società? Forse…».