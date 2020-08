L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Manuel Peretti, difensore del Palermo. A lui il presidente Dario Mirri ha rivolto un saluto particolare («Ci hai fatto sudare») che spiega quanto sia stata lunga la contrattazione per il suo acquisto a titolo definitivo con opzione di riacquisto per il Verona alla scadenza dei due anni di contratto con i rosanero. «È stata una trattativa abbastanza lunga – dice Peretti – Rimanere a Palermo era quello che volevo. Ritrovare il campo è stata una soddisfazione, era da marzo che non lavoravamo tutti insieme. Sono felice di avere ritrovato alcuni dei compagni che c’erano l’anno scorso e di avere conosciuto i nuovi. Il livello della squadra mi sembra già molto buono. Martinelli? Lo aspettiamo e speriamo di vederlo al più presto – dice Peretti – non possiamo fare altro che lavorare e rimanere concentrati sul lavoro di campo anche per lui. Siamo in ritiro e dobbiamo rimanere concentrati. Non possiamo pensare nemmeno al rischio che si fermi di nuovo il campionato per il coronavirus. Già essere tornati ad allenarci è una gran cosa».