L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Manuel Peretti, difensore del Palermo: «Pretendo molto da me stesso – sottolinea – non voglio mollare nemmeno un centimetro e do sempre il massimo, sono certo che continuando a lavorare le soddisfazioni arriveranno e avendo la rosa corta ci saranno soddisfazioni e possibilità per tutti. In difesa ci sono giocatori più esperti di me, ma la concorrenza tosta può farmi crescere. Allenarsi con gente che ha giocato in categorie superiori è una fortuna. Se faccio parte della rosa significa che posso dire la mia. Rispetto chi ha più esperienza di me, ma non ho paura di nessuno. Catania? È la partita che aspetto di più – racconta – me ne parlavano già l’anno scorso. Sembra importante quanto una stracittadina, qualcosa di supersentito: non vedo l’ora di giocare il derby. Speriamo che ad assistere alle partite possa esserci il pubblico. Giocare senza gente è triste. Noi favoriti? Esserlo o meno non importa, conta vincere comunque».